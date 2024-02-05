訂閱服務需求擴大 樺漢1月營收破百億創同期高
2024/2/5 20:48
（中央社記者吳家豪台北5日電）鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢受惠於訂閱式服務需求擴大，今天公布2024年1月合併營收約新台幣117.2億元，月減9.1%，年增32.5%，創歷年同期新高，連續5個月突破百億元大關。
樺漢3大事業體1月營收分別為工控設計20.9億元、品牌通路33億元、系統整合63.3億元，年增18.7%、20.2%、45.9%。
展望2024年，樺漢發布新聞稿說明，雖然在國際地緣政治風險加大、極端氣候頻率加劇，但全球經濟通貨膨脹放緩、製造業景氣逐漸回溫與庫存去化，推動全球在地化服務，將持續帶動樺漢集團包括人工智慧物聯網（AIoT）智慧製造解決方案、新能源整合方案等設備與服務需求增加。（編輯：趙蔚蘭）1130205
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