更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
小年夜除夕濕冷、北台灣初一初二探10度 過年天氣一圖看懂
首頁 / 證券
鴻海
新聞專題
鴻海1/300
首頁 / 證券

訂閱服務需求擴大 樺漢1月營收破百億創同期高

2024/2/5 20:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北5日電）鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢受惠於訂閱式服務需求擴大，今天公布2024年1月合併營收約新台幣117.2億元，月減9.1%，年增32.5%，創歷年同期新高，連續5個月突破百億元大關。

樺漢3大事業體1月營收分別為工控設計20.9億元、品牌通路33億元、系統整合63.3億元，年增18.7%、20.2%、45.9%。

展望2024年，樺漢發布新聞稿說明，雖然在國際地緣政治風險加大、極端氣候頻率加劇，但全球經濟通貨膨脹放緩、製造業景氣逐漸回溫與庫存去化，推動全球在地化服務，將持續帶動樺漢集團包括人工智慧物聯網（AIoT）智慧製造解決方案、新能源整合方案等設備與服務需求增加。（編輯：趙蔚蘭）1130205

#鴻海
#樺漢
鴻海
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鴻海1月營收5221億元為同期次高 首季估淡季表現
172.30.142.214