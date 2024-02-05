健康意識抬頭 2023年外溢保單初年度保費首破200億

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（中央社記者謝方娪台北5日電）健康意識抬頭，截至2023年第4季底壽險業推出外溢保單已突破200張，雖然2023全年外溢保單新契約銷售件數僅112.9萬件，不敵2022年，但外溢保單初年度保費首破新台幣200億元，創下新高，年增33%。

金管會保險局公布，截至2023年第4季底止，共有13家壽險公司推出合計206張外溢保單，2023全年外溢保單新契約銷售件數達112.9萬件，年減8%，但初年度保費收入近207.5億元，年增33%。

從初年度保費觀察，國泰人壽以105.6億元奪冠，占整體外溢保單初年度保費近51%，其次依序為南山人壽近61.2億元、富邦人壽近25.8億元；新契約銷售件數以南山人壽近60萬件勝出，國泰人壽38.3萬件居次，富邦人壽近8萬件居第3。

依性質區分，若扣除「其他類」混合型保單，外溢保單主要分為以運動習慣折減保費或增加保額的健走型保單、以體況數值折減保費或增加保額的健檢型保單、提供其他非現金方式給付促進健康的保單，共3大類型。

2023年以健走型保單買氣最佳，初年度保費達113.8億元、新契約件數逾40萬件，其次為健檢型保單，初年度保費近49.7億元、新契約件數達27.1萬件，至於提供其他非現金方式給付促進健康的保單初年度保費近25.5億元、新契約件數達7.8萬件。

金管會同步公布實物給付保單銷售概況，截至2023年第4季底止，有6家壽險公司推出共44張實物給付型保單，2023全年實物給付型保單新契約銷售件數達28.12萬件，年增28%，初年度保費收入達35.8億元，年增11%。

2023年實物給付型保單初年度保費冠軍為國泰人壽，其次依序為全球人壽、台灣人壽。

實物給付型保單主要分為殯葬服務、醫療服務、健康管理服務3種類型，其中以提供醫療服務保單最熱銷，初年度保費達35.8億元，年增近11%，新契約件數達28.1萬件，年增近28%。

2023年提供健康管理服務保單銷售持續掛零，與2022年同期相同；提供殯葬服務保單初年度保費近0.02億元，年增3成，新契約件數為96件，年增2成。（編輯：張均懋）1130205