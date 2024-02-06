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台積電聯發科徵研發替代役 碩士役男6/25前可報名

2024/2/6 10:00
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（中央社記者陳俊華台北6日電）內政部今天說，今年度研發替代役已受理報名，具碩士以上學歷的役男可在6月25日前線上報名、甄選；已核定包括台積電、聯發科等廠商，以及中研院、中科院等400多家研發替代役用人單位。

內政部透過新聞稿表示，研發替代役制度從民國97年度起實施迄今，已有5萬多名役男在1600家以上用人單位服役，累計發表4951件專利與1萬237篇論文，每年為企業創造新台幣千億元以上產值，更有超過7成役男在役期屆滿後選擇留任。

內政部指出，今年度核定研發替代役用人單位，主要有半導體、機械、資訊、光電及電子等民間產業，其中包含台積電、聯發科、瑞昱半導體、友達光電等國內各大廠商，另有中山科學研究院、中央研究院、工研院等研究機構，與台大、清大等大學院校，約400多家用人單位。

內政部說，今年研發替代役從1月16日起到6月25日止開放報名，具備碩士以上學歷的役男可到「研發替代役資訊管理系統」（https://rdss.nca.gov.tw）申請帳號；期間會辦理3次選填單位甄選作業，建議役男主動投遞履歷，爭取面試洽談機會。

另外，內政部表示，役男體檢的目的在於檢定役男身體健康狀況，防止罹病不適合服兵役的役男進入軍中，造成身體健康損傷，落實政府照顧役男的責任，同時也判別役男應服的役別。

內政部指出，為讓役男可在寄居地完成兵役體檢，役政司網站建置「役男跨縣市申請代辦體檢線上預約系統」，從100年啟用以來，每年約有1萬9000多人利用完成申請，免除役男須返回戶籍地參加兵役體檢的舟車勞頓。春節期間系統持續開放，歡迎役男預約申請。

113年起，94年次以後出生役男回復服1年役期；為配合國家常備兵員額需求及不影響國軍兵員補充，內政部未來雖不受理94年次以後出生役男申請研發替代役，但仍持續辦理93年次以前出生役男選服研發替代役。（編輯：楊凱翔）1130206

#內政部
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