森鉅擬公開收購創業家兄弟6成股權 擴展數位電商

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（中央社記者潘智義台北6日電）森鉅今天宣布，持有100%子公司森啟公司擬公開收購創業家兄弟公司普通股，以利擴展數位電商相關業務。

森鉅發布重大訊息說明，此次公開收購期間為2月7日至3月27日止，預定收購數量總計為2087萬5703股，約占創業家兄弟股本60%。同時設定若收購取得股數達869萬8206股，約占創業家兄弟股本25%，已達最低收購數量，公開收購條件即宣告成就。

森鉅指出，電子數位時代的來臨，電子商務取代了傳統的商業活動，趨勢已無法改變，數位轉型為重要的課題。

森鉅本次公開收購案，將借助創業家兄弟於B2C的電子商務的經驗，讓森鉅科技集團由製造業專長的實體經濟汲取數位公司經驗，以利擴展數位電商相關業務，未來雙方將可相互整合運用彼此產業經驗，及資金與人脈等資源，提升整體競爭優勢。

森鉅指出，本次公開收購對價為每股現金新台幣16.65元，公開收購人已於2月6日將公開收購對價3億4758萬455元全數匯入受委任機構宏遠證券公開收購專戶。

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森鉅說明，自1994年創立，經過研發與創新，將多種金屬與塑膠芯材完美結合，提高複合材料應用產品附加價值，廣泛應用在各領域。透過長年的實績經驗，持續改良創新，使森鉅科技成為重要複合材料製造商之一。

森鉅科技強調，踏入建築、室內裝飾材料產業、進而延伸至貨櫃車體及太陽熱能材料產業，不僅專精於製造業務，也逐步跨足各項產品的買賣及貿易事業。（編輯：趙蔚蘭）1130206