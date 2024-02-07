台股健身雙雄看旺需求 今年持續拓點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北7日電）台股健身雙雄1月營收出爐，柏文創歷史新高，世界健身-KY年增逾12%。業者看好台灣健身產業今年高度成長，健身工廠今年將新增9間據點，並首度插旗澎湖；World Gym將展店12家，放大零售事業規模。

世界健身-KY於1月下旬掛牌，成為運動休閒類股生力軍，目前在台有118家World Gym據點、會員數逾44萬人。掛牌後與擁有約70家健身工廠據點的柏文形成台股健身雙雄。

根據財政部統計，全國健身中心去年前11月營利事業銷售額為新台幣141.05億元，年增13.18%，顯示疫後台灣健身市場的消費需求成長趨勢明確。

業者看好，台灣民眾於疫情結束後對於旅遊、餐飲的報復性消費逐漸回歸理性，消費者的健康意識與健身需求將更為顯現，預期台灣健身產業今年仍維持高度成長。

柏文1月合併營收3.88億元，創單月歷史新高，月增率 1.73%，年增率35.22%；世界健身-KY結算1月營收7.9億元，年增12.98%，較去年12月略降。

柏文說明，健身工廠會員人數自111年5月起已連續20個月成長，看好春節假期後將迎接一波運動健身需求，預估今年柏文營收將逐月穩定成長，續創歷史新高。

談到展店進度，柏文指出，健身工廠疫情3年未減緩展店腳步，每年持續拓展6至8家新據點，加上112年開幕的8家新場館，正值快速展店成長期，今年也將新增9 處營運據點，包括首度插旗澎湖的據點。

世界健身-KY表示，2024年預計展店12家，第1季苗栗頭份店、新竹光復店已經開始預售，看好疫後健身業成長，展店選點不只六都，積極尋覓二線城市，以地區成熟商圈和消費人口超過7萬人為指標。

此外，World Gym於2023年跨足零售業，兩店開始銷售能量飲品和品牌服飾，計劃在2024年複製零售部門的銷售模式至全台近20家據點。（編輯：張良知）1130207