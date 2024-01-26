健身雙雄股價落難 柏文領先止跌

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（中央社記者江明晏台北26日電）世界健身-KY 24日上市後跌破承銷價，拖累柏文股價走勢，健身雙雄股價雙雙落難、連吞2根黑K棒，世界健身-KY今天盤中續挫逾12%，下探104.5元；柏文今天率先止跌，盤中漲2元以118元暫居領先地位。

世界健身-KY以每股132元掛牌上市，成為運動休閒類股生力軍，蜜月行情失靈加上今天股價續挫，已連續下跌3天，今天盤中下跌逾12%，股價下探104.5元。

柏文今天股價一反前兩日頹勢，股價走揚，漲至118元，領先世界健身-KY股價，取得領先地位。

World Gym健身俱樂部創始於1976年，由高德（Joe Gold）與前加州州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在加州創立，現任董事長柯約翰取得亞太代理權後於2001年將品牌引進台灣。

世界健身-KY在台經營20多年，目前在台據點118家、會員數逾44萬人，是台灣第一大的健身連鎖品牌，掛牌之後與「健身工廠」柏文形成台股健身雙雄。

法人分析，台灣健身房產業短期還在疫後復甦階段，預期中長期健身房人口的滲透率，將回到疫情前的成長趨勢，由於健身房屬於規模經濟產業，但在積極擴店的同時，獲利表現也受限於房租、水電、人事上漲，還有設備折舊攤提等成本影響，隨台灣市場擴大，健身房據點增加及同店會員人數成長，仍看好中長期獲利成長動能。

柏文截至去年底，會員人數約25.4萬人，年增13%，旗下「健身工廠」規劃新增9處營運據點，達到79處據點。

柏文看好，民眾於疫後對旅遊的報復性消費逐漸回歸理性之後，消費者的健康意識與健身需求將更為顯現，認為今年台灣健身業仍會維持高度成長。（編輯：楊凱翔）1130126