輝達擠下特斯拉 華爾街股巿交易量稱王

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（中央社紐約20日綜合外電報導）晶片製造商輝達取代電動車龍頭特斯拉，成為華爾街交易量最大的股票，在榮登市值第3大美國企業後錦上添花，更證明人工智慧（AI）相關題材成為投資人焦點。

路透社報導，不過，如果輝達（NVIDIA）營收成長不符合投資人的高度期待，削弱華爾街受到AI樂觀情緒高漲而推升的一波漲勢，那麼輝達在日常股票交易中的巨大占比反而更有可能讓投資人受傷。

總部位在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）的輝達明天將公布季報，這是華爾街本週最受關注亮點之一。一些分析師認為，一旦沒有公布爆炸性成長，輝達股價今年大漲47%的趨勢恐遭逆轉。

在過去30個交易日中，平均每天約有價值300億美元（約新台幣9438億元）輝達股票易手，超越億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的特斯拉（Tesla）。同期特斯拉平均每天股票交易金額為220億美元。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，特斯拉自2020年以來一直稱霸美股每日交易，單日成交金額近年來更多次站上350億美元。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1130220