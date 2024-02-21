森鉅入主創業家兄弟 擬每股16.65元公開收購

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北21日電）創業家兄弟今天宣布，經董事會通過，金屬塑膠複合板製造商森鉅科技正式入主成新經營者。森鉅擬以每股16.65元，公開收購創業家集團股權，最高約占創業家股本60%，盼開展多角化經營布局。

創業家兄弟今天召開董事會通過與森鉅科技材料旗下子公司森啟公開收購案審議結果報告，未來雙方將可相互整合運用彼此產業經驗及資金人脈等資源，發揮整合效益，為創業家集團迎來新發展機會。

創業家說明，森鉅科技集團以每股16.65元公開收購創業家集團普通股股權，公開收購期間為113年2月7日至3月27日止，預定收購數量總計為2087萬5703股，約占創業家股本60%；同時設定若收購取得股數達869萬8206股（約占創業家股本25%），已達最低收購數量則公開收購條件即宣告成就。

森鉅科技集團為金屬塑膠複合板製造商，多角化事業體涉足建築、室內裝飾材料產業、貨櫃車體及太陽熱能材料產業，也跨足各項產品買賣及貿易事業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

森鉅指出，本次公開收購案將借助創業家集團於B2C的電子商務經驗，讓森鉅科技集團由製造業專長的實體經濟汲取數位公司經驗，以利探索擴展數位電商相關業務。

創業家集團自2012年成立，旗下擁有生活市集、松果購物等電商平台，累積12年的消費數據與網路技術。創業家兄弟表示，在電商產業趨勢下，為使集團有更多可能性與新發展方向，如何突破純網路發展已成重要課題；今天召開董事會獲所有董事同意，正式通過市場收購案。（編輯：張良知）1130221