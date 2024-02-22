台灣國際運動及健身展3/6登場 攤位規模成長25%

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（中央社記者劉千綾台北22日電）台灣國際運動及健身展（TaiSPO）3月6日登場，外貿協會表示，共有205家廠商，使用850個攤位，攤位規模較去年成長25%；今年新增潛水專館，並首度舉辦人才媒合會，盼結合台灣科技實力促進運動產業發展。

台灣國際運動及健身展今天舉辦展前記者會，貿協秘書長王熙蒙致詞表示，今年共有205家廠商參展，使用850個攤位，攤位規模較去年成長25%；新加入廠商占27%，隨著新科技應用，將帶動運動市場變化和成長。

王熙蒙以「擁抱變革的交響曲」形容今年展覽，包含室內健身、戶外運動和運動科技3個主弦律，其中樂活體驗包括奢華露營（glamping）和潛水體驗，今年展覽也新增「潛水專館」，有30家業者展示潛水用品，為今年最大的主題專區。

談及運動產業創新發展，王熙蒙表示，今年陽明交通大學產業加速器（IAPS）所孵育的運動新創業者、台灣師範大學與國科會合作的「擴大運動科學研究能量與成果橋接計畫」將發表最新成果，也有馬來西亞、韓國運動新創企業參展。

王熙蒙指出，運動產業如何整合科技人才為發展關鍵，因此今年首度辦理人才媒合會，清大、陽明交通大學等校參與，聚焦未來人才培育。商機方面，統計已有來自57國、450名國際買主預先登錄，加上自行車展等跨域買主則有上千名。

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台灣體育用品工業同業公會理事長陳穗榮表示，台灣2023年體育用品出口額為18億美元，年減23.7%，主因為2022年受疫情影響，運動商品爆發高基期因素，今年初已看到市場曙光，盼結合台灣具競爭力優勢的IC產業，推動體育產業蓬勃發展，未來5G、AI在體育用品貢獻度估將大幅成長。

外貿協會主辦的「TaiSPO台灣國際運動及健身展」將於3月6日至9日舉行，喬山、東庚、岱宇、力伽、眾成、能昌、英達科技等國內運動健身大廠將共襄盛舉。（編輯：楊蘭軒）1130222