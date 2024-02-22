遠傳估今年營收破千億創高 5G滲透率拚45%

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（中央社記者江明晏台北22日電）遠傳2023年營收、獲利寫7年新高，今年財測預估，營收將突破千億關卡，達到1049.2億元，並創歷史新高，估每股盈餘（EPS）為3.11元；遠傳表示，將極大化合併亞太電後的規模綜效，目標2024年5G滲透率達45%。

遠傳電信今天召開2023年第4季法人說明會，受惠用戶升級5G、新經濟業務穩定貢獻、漫遊和預付卡市場回溫，並與亞太電信於2023年12月15日完成合併程序，遠傳第4季合併營收新台幣264.7億元，年增8.6%；合併稅息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為81.5億元，年增3.3%，稅後淨利28.4億元，年增11.4%，創同期歷史新高，每股盈餘（EPS）0.85元。

累計2023年，遠傳合併營收、EBITDA與稅後淨利分別為936.9億元、320.82億元與111.86億元，年增率分別為5.1%、4.2%及16.4%；每股盈餘為3.1元，各項財務數據皆創下7年新高。

遠傳今天也公布2024年財測，預估全年合併總營收將成長12%，突破千億元大關、達到1049.2億元，並創歷史新高；合併EBITDA將成長11.2%，達356.6億元；稅後盈餘為112億元，預估每股盈餘（EPS）為3.11元，年增率為0.1%。

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資本支出部分，遠傳預估2024年全年資本支出為81億元，其中8億元為2023年遞延至今年付款。此外，遠傳維持穩定股利發放政策，今年預計發放每股現金股利3.25元，現金股利分派總金額較去年高出10%。

在5G用戶成長方面，遠傳指出，5G月租型用戶滲透率在2023年底、合併亞太電信前已突破40%，合併亞太電信後，5G滲透率也超過37%，居業界之冠；帶動行動服務營收、客戶每月平均貢獻度（ARPU）連3年正成長，雙創近5年新高；遠傳2023年新經濟營收占總營收約兩成。展望2024年，遠傳表示，將極大化合併亞太電信後的規模綜效，目標2024年5G滲透率達45%。（編輯：翟思嘉）1130222