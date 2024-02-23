傳搶東門市場改建中繼用地 數位部：絕無此事

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（中央社記者蘇思云台北23日電）外傳數位部搶東門市場改建中繼用地，數位部今天表示，台北市政府已決定以「華光特一」作為東門市場改建中繼用地，行政院今年1月召開會議，已決議規劃數位部改與其他部會共同進駐「行二行三」用地，沒有搶地或影響改建的問題。

數位部今天澄清，行政院原本規劃「華光特二」基地興建聯合辦公大樓，由公共工程委員會、國家通訊傳播委員會（NCC）與數位部等3個部會進駐；不過，行政院今年1月召開辦公用地相關會議，已決議規劃數位部改與其他部會共同進駐「行二行三」用地。

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數位部指出，行政院所規劃的數位部辦公用地，不論是原本的「華光特二」或改進駐的「行二行三」，皆非台北市政府決定的東門市場中繼用地「華光特一」，沒有外界所謂與東門市場搶地或影響改建的情況。數位部也僅是進駐「行二行三」用地的多個單位之一。

根據公開資訊，「行二行三」用地位處台北市都會行政核心，鄰近台北車站與捷運善導寺站，基地向西鄰接西區門戶、向東串聯華山藝文特區。（編輯：翟思嘉）1130223