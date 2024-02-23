華新每股擬配1.1元股利 不鏽鋼訂單量回升

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（中央社記者賴言曦台北23日電）華新麗華今天舉辦線上法人說明會，展望後市，華新指出，不鏽鋼訂單量明顯回升，價格卻尚未完全跟上，第1季整體表現將優於去年第4季，線纜事業因春節假期影響出貨，預計整體表現略低於去年第4季。

華新麗華2023年合併營收新台幣1898億元，稅後歸屬母公司業主淨利51.34億元，每股稅後淨利1.32元，今天召開董事會決議擬配發現金股利每股1.1元，並將於5月17日召開股東常會。

展望旗下事業後市發展，華新指出，海底電纜因離岸風電3期第2階段發展藍圖及國產化政策明確，與開發商、供應商皆維持順暢溝通，與NKT在建廠及技術移轉合作進度超出預期，預計可如期供應國產海纜需求。

資源事業部分，華新表示，目前鎳市場雖供過於求，但因電池及不鏽鋼需求，整體鎳需求量將呈緩步成長態勢；另印尼政府已明確不發放鎳金屬熔煉執照，加上包含澳洲硫化鎳產線等不具成本競爭力的鎳金屬生產商開始關閉產能，預期今年第1季資源事業將維持低谷穩定。

不鏽鋼市況方面，華新說明，訂單量明顯回升，價格未完全跟上，訂單來源為庫存回補或終端需求增加尚需觀察，整體來看，不鏽鋼第1季整體表現將優於去年第4季。

線纜事業部分，華新認為，台電強韌電網計畫及大型科技業建廠需求強勁，預期全年表現穩定，第1季受春節出貨量因素影響，預計整體表現較去年第4季略低。（編輯：張均懋、趙蔚蘭）1130223