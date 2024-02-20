華新子公司收購德國指標性不銹鋼廠 垂直整合產業

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（中央社記者潘智義台北20日電）電纜及不銹鋼廠華新麗華19日董事會通過其義大利子公司以總價1.35億歐元，向德國Salzgitter集團取得Mannesmann Stainless Tubes GmbH 100%股權。

華新發布新聞稿指出，近期一系列收購，不僅打造大利子公司Cogne Acciai Speciali在歐洲作為一站式不銹鋼與鎳基合金製造廠的獨特地位，也加速華新麗華向高端、高成長潛力市場滲透的策略布局。

華新說明，Mannesmann Stainless Tubes GmbH（MST）是全球前5大無縫不銹鋼管廠，專精於耐受極端壓力與溫度的高階管材研製，客戶涵蓋油氣、航太、化工、新能源等行業頂尖企業；承襲Mannesmann兄弟於1885年發明無縫管的創新精神，並持續成長為跨國型企業，在德國、法國、義大利和美國均設有生產基地。

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華新表示，此次收購案結合義大利子公司Cogne Acciai Speciali（CAS）的獨家材料供應，與被收購對象MST強勁的專案需求。MST將立即受益於CAS提供的穩定料源，大幅提升其市場競爭力；CAS則得以充分發揮熔煉產能，並延伸價值鏈下游的產品組合。

華新麗華董事長焦佑倫表示，收購案將推進華新麗華在不銹鋼產業打造整合一貫廠的策略布局，並快速提升在高階市場應用與頂尖企業客戶的滲透率。（編輯：郭無患）1130220