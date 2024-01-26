華新子公司斥資9.5億元 購義大利廢不銹鋼回收商Inox

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（中央社記者潘智義台北26日電）電纜及不銹鋼廠華新麗華今天召開董事會，通過義大利子公司CAS以總價2800萬歐元（約新台幣9.5億元），取得義大利Com.Steel Inox S. p.A（Inox）65%股權，以鞏固不銹鋼製程關鍵料源，推進循環經濟理念。

華新麗華發布新聞稿指出，歐洲領導金屬回收商Com.Steel S.p.A （Com.Steel）為華新麗華子公司Cogne Acciai Speciali（CAS）長期供應商；Inox為Com.Steel分割設立子公司，專精於不銹鋼暨鎳基合金回收處理。

華新麗華董事長焦佑倫表示，廢不銹鋼是支持淨零行動的關鍵之一，與具有相同願景的Com.Steel合作，攜手推動不銹鋼產業的綠色轉型。

焦佑倫指出，投資Inox不僅確保高品質再生原料供貨來源穩定性，亦可藉由深化關鍵供應鏈的夥伴關係，有效降低生產成本，華新更得以打造完整的閉環供應鏈，連結下游客戶建立廢鋼再生循環，推動循環經濟。

華新麗華說明，在不銹鋼事業持續深耕，加強經營體質提升產品高值化，以產業策略合作增加整體競爭力，並不斷將永續工作融入價值鏈。（編輯：翟思嘉）1130126