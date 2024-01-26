更多編輯台推薦新聞：
長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看
生活

長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄
運動

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》謝淑薇奪澳網混雙冠軍寫台將紀錄 明拚女雙金盃
首頁 / 產經

華新子公司斥資9.5億元 購義大利廢不銹鋼回收商Inox

2024/1/26 18:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北26日電）電纜及不銹鋼廠華新麗華今天召開董事會，通過義大利子公司CAS以總價2800萬歐元（約新台幣9.5億元），取得義大利Com.Steel Inox S. p.A（Inox）65%股權，以鞏固不銹鋼製程關鍵料源，推進循環經濟理念。

華新麗華發布新聞稿指出，歐洲領導金屬回收商Com.Steel S.p.A （Com.Steel）為華新麗華子公司Cogne Acciai Speciali（CAS）長期供應商；Inox為Com.Steel分割設立子公司，專精於不銹鋼暨鎳基合金回收處理。

華新麗華董事長焦佑倫表示，廢不銹鋼是支持淨零行動的關鍵之一，與具有相同願景的Com.Steel合作，攜手推動不銹鋼產業的綠色轉型。

焦佑倫指出，投資Inox不僅確保高品質再生原料供貨來源穩定性，亦可藉由深化關鍵供應鏈的夥伴關係，有效降低生產成本，華新更得以打造完整的閉環供應鏈，連結下游客戶建立廢鋼再生循環，推動循環經濟。

華新麗華說明，在不銹鋼事業持續深耕，加強經營體質提升產品高值化，以產業策略合作增加整體競爭力，並不斷將永續工作融入價值鏈。（編輯：翟思嘉）1130126

#焦佑倫
#華新麗華
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.25