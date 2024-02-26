國邑藥品擬3月下旬掛牌上櫃 承銷價暫定65元

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（中央社記者何秀玲台北26日電）新藥研發公司國邑藥品今天舉辦上櫃前業績發表會，預計3月下旬掛牌上櫃，承銷價暫定為65元。總經理甘霈表示，未來希望治療肺高壓等罕見疾病兩大藥物，能續拓展新適應症及新區域市場，搶占商機。

國邑藥品總經理甘霈表示，目前國邑發展中的藥物，有兩大主力產品為L606和L608用於治療罕見疾病肺高壓及硬皮症等相關疾病，而L608與台灣醫療器械廠合作，已開發出自有器械。

其中，L606是以微脂體包覆曲前列環素（Treprostinil）的新劑型藥物，用於治療罕見疾病第一類肺高壓（PAH）及第三類肺高壓（PH-ILD）；去年6月以2.25億美元（約新台幣70億元），將北美市場授權給美國前二大肺高壓藥品公司Liquidia，由其接續執行PAH的美國三期臨床試驗。

甘霈提到，今年三大營運重點包括協助美國授權夥伴Liquidia完成L606三期臨床收案與新適應症擴展、開展L606美國以外區域授權與藥證布局，以及完成L608澳洲一期臨床試驗與擴展新適應症。

國邑2023年前3季營收為3.14億元，受惠於獲得Liquidia授權金，稅後純益為9980萬元，較2022年同期轉虧為盈，每股純益（EPS）為0.89元。（編輯：張良知）1130226