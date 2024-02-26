欣興：上半年景氣不明 AI產品為主要動能

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（中央社記者江明晏台北26日電）欣興去年獲利年減近6成，每股盈餘7.88元，展望今年欣興表示，首季雖有急單，但上半年景氣不明，下半年營運轉強，AI相關產品為主要動能，在新品布局下，PCB事業全年營收拚年增逾20%。

IC載板廠欣興今天召開線上法人說明會，公布去年度財報，並釋出今年度展望。

欣興2023年營收新台幣1040.36 億元，稅後淨利119.8億元，年減近6成，每股盈餘7.88元，大幅低於2022年的20.08元。

欣興發言人鍾明峰表示，2024年首季載板、PCB、HDI等產品線有看到急單，挹注首季營收與去年第4季持穩，預估第2季營收會持平至略降，市場需求還沒看到明顯復甦，上半年景氣尚不明朗，訂單能見度相對有限，下半年會優於上半年，全年展望還要觀察庫存，以及中國經濟復甦等不確定因素。

針對2024年首季各產品線稼動率，欣興預期，載板將自去年第4季的60%至70%略升至65%至75%，其中ABF載板稼動率持平，HDI估持平75%至80%，PCB可望自70%至80%提升到80%至85%。

在成長動能方面，鍾明峰指出，AI相關產品仍為主要成長動能，其中ABF載板AI應用產品需求旺盛，高速運算（HPC）產品穩定量產中，對次世代產品的掌握度也很高，下半年至2025年將有新產品進入量產階段。

BT載板方面，鍾明峰表示，智慧手機訂單目前逐步回升，車用電子需求持平，高速傳輸所需的高階記憶體模組有機會帶來一些生意機會，後續密切觀察未來AI PC及手機是否帶動下一波載板需求。

PCB事業部方面，他說明，過去因消費電子占比高，產業淡旺季較明顯，近年耕耘新產品，今年在AI加速卡、伺服器、光通訊、低軌衛星、電動車等產品需求帶動下，預估全年營收有機會成長逾20%。

鍾明峰指出，PCB事業部有許多AI產品，目前已有加速器模組（OAM）、通用載板（UBB）等量產，有些則在認證中，目前仍以AI伺服器帶動的HPC、高速傳輸產品為主，隨著AI應用領域擴張，搭配的產業主流客戶有機會逐漸增加AI產品比例。

此外，欣興董事會日前決議通過，將113年資本預算由173億元，再增加約69億元，增加後總金額約242億元。

欣興說明，追加今年資本預算的69億元，分別用在光復新廠二期ABF載板產能29億元，以及台灣PCB產線設備調整、優化產品組合14億元，泰國新廠12億元。（編輯：張均懋）1130226