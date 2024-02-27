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亞尼克擬連關6店引疑慮 董事長親上火線：汰舊換新、非集體倒閉

2024/2/27 12:20（2/27 13:24 更新）
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亞尼克規劃6家店鋪擬於今年4月底前收攤，董事長吳宗恩27日出面說明，他強調現在營運狀況一切良好，今年有2大營運策略，將持續優化門市，並拓展智能服務。中央社記者何秀玲攝 113年2月27日
亞尼克規劃6家店鋪擬於今年4月底前收攤，董事長吳宗恩27日出面說明，他強調現在營運狀況一切良好，今年有2大營運策略，將持續優化門市，並拓展智能服務。中央社記者何秀玲攝 113年2月27日
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（中央社記者何秀玲台北27日電）以生乳捲打出名號的甜點品牌亞尼克，近期有6家店鋪將於今年4月底前收攤，引發寄捲民眾恐慌與疑慮，董事長吳宗恩今天緊急舉辦記者會說明營運狀況，他表示，關店是進行汰舊換新，非集體倒閉。

亞尼克擬於4月底前關閉6家店舖，由於部分民眾使用隨享卡APP的寄捲服務，亞尼克大動作關店計畫，引發消費者擔憂是否集體倒閉。

吳宗恩今天出面說明，亞尼克多年來戰戰兢兢經營公司，今年因營運策略調整，進行門市汰舊換新，卻被外界解讀是門市集體倒閉，是他始料未及的事。

他進一步說明，亞尼克現在營運狀況一切良好，今年是基於全台門市後勤人力缺工，以及原物料等營運成本居高不下，和坪效等種種考量，決定將6家門市包括嘉義中正店、台南中正店、彰化員林店、頭份中正店、新莊幸福店與南投草屯店等陸續在今年4月底前關閉，同時進行現有門市優化及擴點。

他認為，評估店點一定會有風險，創業必須設停損點，「會開店是學徒，會關店才是師傅」。

亞尼克今年有2大營運策略，為持續優化門市，並拓展智能服務。實體門市關閉6家店後，仍有18家店鋪，也會持續擴點，台北內湖旗艦店將於3月4日起進行改裝，導入蛋糕自動販賣機YTM二代機，推出24小時智能服務。

3月中旬台北車站新店也將開幕，將是第19個據點，展店計畫持續進行。

吳宗恩表示，今年重心將放在邁入第7年的YTM智能服務，此為未來服務趨勢，YTM二代機可直接看到內部商品，提高購買和使用率，現在據點以台北捷運為主，加上環狀線有18個站點，門市鋪設5個。今年YTM機台目標將鋪設超過30個據點，會以北捷或是其他人流聚集較多場所為主要考量。

亞尼克於2000年從萬里發跡，2013年首度推出明星級產品「生乳捲」，曾創下每10秒賣出一條的銷售奇蹟，也因此闖出名號，目前穩坐生乳捲市占率第一名，一年可賣出179萬條，若以平均價格333元計算，亞尼克年營收有近新台幣6億元。（編輯：潘羿菁）1130227

#亞尼克
#吳宗恩
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