西門町喜滿客絕色影城3月底熄燈 開放儲值金退費

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）台北又一間電影院吹熄燈號，經營20多年的喜滿客影城西門町絕色店宣布3月31日熄燈，讓民眾哀嚎回憶消失。業者表示，因諸多大環境因素不得不做出此決定，開放民眾儲值金退費服務。

喜滿客影城今天在臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，西門町絕色店將於3月31日結束營業，感謝影迷過去20多年來的支持及陪伴。

業者後續補充，整體電影產業因過去幾年諸多大環境因素影響，導致消費者觀影習慣改變，至今仍未看到電影產業回溫曙光；在經過審慎評估，並考量公司永續經營及未來轉型計畫，不得不沉重且遺憾地宣布結束營運。

這也是喜滿客繼2019台北京華城喜滿客影城、2020年高雄喜滿客夢時代影城停業，目前全台暫無據點。不過業者強調：「說再見只是暫時的，喜滿客絕色店在這裡畫下句點未來！讓我們再用更美好的樣貌相見。」

業者表示，喜滿客將會在京華廣場頂級商辦園區以「喜滿客CMK PARK」全新商業型態回歸。根據先前釋出資訊，喜滿客將在原先台北京華城舊址重新開幕，結合商辦大樓、美食餐廳、喜滿客CMK PARK電影院、展覽廳等功能，預計在2026年正式完工。

關於喜滿客絕色店後續儲值金、團票、福袋退費服務，業者表示，每週一至五上午11時至晚上8時及每週六、日上午9時至中午12時，可於喜滿客影城絕色店11樓辦理。儘管未來還有機會看到喜滿客影城亮燈，還是有不少粉絲在粉專留言感慨，西門町的影院又少一家，從高中看到現在的回憶消失了。（編輯：陳政偉）1130217