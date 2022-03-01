高雄喜滿客夢時代影城4/30熄燈 15年放映歲月劃句點

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄又一家影城吹熄燈號，喜滿客夢時代影城今天公告表示，因經營想法未能與商場達成共識，不得不宣告將於4月30日結束營業。民眾從今天起，可辦理退換票作業。

高雄市自去年起陸續有多家影城停業。包括去年12月16日位於十全商圈的「美奇萊影城」熄燈；新堀江商圈的「奧斯卡影城」2月12日停業；同樣位於三民區、放映二輪院線片的「十全影城」今天起歇業。

喜滿客夢時代影城今天在官網貼公告指出，遺憾高雄夢時代據點在經營想法上未能與商場達成共識，因此，不得不宣告結束高雄夢時代店運營，將於4月30日結束營業，即日起持喜滿客團體優待票、影城會員購票，將招待飲料及禮品。

喜滿客夢時代影城將舉辦「時代專屬印記」活動，讓影迷可在線上分享在高雄夢時代店的回憶照片。4月30日最後營業日，也將以「謝謝你的愛」為主題，邀喜滿客會員及影迷一起參加觀影活動，為共同擁有回憶劃下句點。

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喜滿客夢時代影城告訴中央社記者表示，因經營想法未能與商場達成共識，將於4月底結束營業，已事先通知員工，自今天公告起，民眾可展開辦理退換票作業。夢時代則低調證實，一切以影城公告為主，目前還在洽商評估中，不排除引進其他影城經營，或提供不同業者營運。

喜滿客夢時代影城是威京集團旗下影城據點，2007年開業，至今已經營15年。官網上資料，喜滿客夢時代影城為全球知名Cinemark International L.L.C與威京集團在台合資設立的第二個據點。喜滿客於高雄統一夢時代購物中心（Dream mall）斥資數億元打造娛樂影城，為港都民眾帶來更高品質的娛樂享受。（編輯：孫承武）1110301