高雄奧斯卡影城14日停業 民眾：新堀江歷史又翻一頁

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）位於高雄新堀江商圈、經營30多年的奧斯卡數位影城近期發出營運公告，因業務考量，將在14日結束營業。消息傳出後，不少民眾感嘆「年輕的記憶又少了一個」。

位於新興區仁智街的奧斯卡數位影城近期出營運公告，因業務考量，將在14日結束營業，並感謝民眾多年支持，影城以不捨的心情跟民眾說珍重再見。工作人員今天向中央社記者證實此事，對於結束營業原因，僅表示為業務考量。

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奧斯卡數位影城位於新堀江商圈，經營30多年，過去為二輪片戲院，先前曾換新視聽設備、內部裝潢，轉型為首輪片影城，周遭擺設的電影海報已成為仁智街地標，電影票價實惠，為許多高雄人看電影的成長回憶。

結束營業消息傳出後，不少民眾紛紛感到驚訝「年輕的記憶又少了一個」、「陪我長大的一個厲害電影院」；但也有民眾覺得不意外，「周邊都沒有什麼商家，加上裡面設備其實也都老舊，真的不好經營」、「現在大家都往百貨公司跑了」，並有人感嘆「新堀江商圈的歷史又翻過了一頁」。（編輯：孫承武）1110212