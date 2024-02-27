AI伺服器供不應求 技嘉MWC展出未來運算方案

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（中央社記者吳家豪台北27日電）主機板與顯示卡廠技嘉看好人工智慧（AI）伺服器持續供不應求，今天在西班牙巴塞隆納舉辦的世界行動通訊大會（MWC）展出全新旗艦級AI伺服器、模組化邊緣運算平台、自駕車技術，提供從雲到端的未來運算方案。

技嘉股價今天開高震盪走低，終場下跌0.3%，收334元，成交量約1.78萬張。

法人分析，技嘉今年1月營收月增31.8%、年增1.06倍至新台幣169.3億元，改寫單月歷史新高，主因顯示卡與主機板出貨成長強勁、伺服器營收持穩。

法人推估，技嘉2023年伺服器與網通營收已成長至520億元、年增1.58倍，其中AI伺服器營收貢獻超過50%。由於AI伺服器需求擴張與新增客戶，技嘉2024年伺服器營收有望年增90%，占整體營收將超過50%。

技嘉今天發布新聞稿說明，在MWC現場展示多款頂級規格的AI伺服器系列，包括搭載最新款AMD Instinct MI300X 8-GPU加速器的旗艦級AI伺服器；另展出支援AMD最新資料中心級MI300A APU（加速處理單元），以及NVIDIA Grace Hopper Superchip超級晶片、NVIDIA HGX H100 8-GPU系統的伺服器系列。

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技嘉表示，展品陣容也涵蓋各種規模的企業級網路通訊和邊緣運算平台，讓大型雲端業者、電信業及中小企業皆能運用最新的5G通訊技術和AI加速運算，提升營運效益。

技嘉董事長葉培城今年1月初在旺年晚會受訪指出，AI伺服器今年上半年還是供不應求，下半年有望紓解；技嘉整體伺服器營收占比已超過3成，看好2024年伺服器出貨與營收將比2023年成長。（編輯：郭無患）1130227