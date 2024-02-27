更多編輯台推薦新聞：
學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看
生活

學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登：以色列同意齋戒月停止加薩軍事行動
首頁 / 產經

AI伺服器供不應求 技嘉MWC展出未來運算方案

2024/2/27 15:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北27日電）主機板與顯示卡廠技嘉看好人工智慧（AI）伺服器持續供不應求，今天在西班牙巴塞隆納舉辦的世界行動通訊大會（MWC）展出全新旗艦級AI伺服器、模組化邊緣運算平台、自駕車技術，提供從雲到端的未來運算方案。

技嘉股價今天開高震盪走低，終場下跌0.3%，收334元，成交量約1.78萬張。

法人分析，技嘉今年1月營收月增31.8%、年增1.06倍至新台幣169.3億元，改寫單月歷史新高，主因顯示卡與主機板出貨成長強勁、伺服器營收持穩。

法人推估，技嘉2023年伺服器與網通營收已成長至520億元、年增1.58倍，其中AI伺服器營收貢獻超過50%。由於AI伺服器需求擴張與新增客戶，技嘉2024年伺服器營收有望年增90%，占整體營收將超過50%。

技嘉今天發布新聞稿說明，在MWC現場展示多款頂級規格的AI伺服器系列，包括搭載最新款AMD Instinct MI300X 8-GPU加速器的旗艦級AI伺服器；另展出支援AMD最新資料中心級MI300A APU（加速處理單元），以及NVIDIA Grace Hopper Superchip超級晶片、NVIDIA HGX H100 8-GPU系統的伺服器系列。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

技嘉表示，展品陣容也涵蓋各種規模的企業級網路通訊和邊緣運算平台，讓大型雲端業者、電信業及中小企業皆能運用最新的5G通訊技術和AI加速運算，提升營運效益。

技嘉董事長葉培城今年1月初在旺年晚會受訪指出，AI伺服器今年上半年還是供不應求，下半年有望紓解；技嘉整體伺服器營收占比已超過3成，看好2024年伺服器出貨與營收將比2023年成長。（編輯：郭無患）1130227

#技嘉
#葉培城
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.17