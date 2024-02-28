台泥旗下電動貨車擴大布局 打入台積電綠色運輸鏈

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（中央社記者賴言曦台北28日電）台泥子公司台灣通運旗下純電動貨車，打入台積電綠色運輸鏈，未來台灣通運可望進一步擴大純電動貨車規模，預計今年推出其他商用電動運具，為客戶提供客製化方案。

台積電昨天透過臉書（Facebook）粉絲專頁「台積電．愛．行動」宣布，攜手供應商及物流業者，組成電動貨車共享運輸大聯盟，首創純電併車共享租賃運送模式，透過電動貨車租賃取代油車送貨，並標記台灣通運等合作廠商。

台灣通運去年才與全球家具家飾品牌IKEA（宜家家居）合作啟用綠色物流服務。據了解，台積電這次採用的電動大貨車，為台灣通運旗下的第2輛電動大貨車；台灣通運回應中央社詢問表示，希望未來能夠協助更多產業邁向綠色供應鏈。

台灣通運旗下有2輛歐洲卡車製造商斯堪尼亞公司（Scania）推出的26噸電動大貨車，為台灣唯一成功掛牌上路的商用電動運具，今年預計將進一步推出其他商用電動運具，並為客戶提供客製化規劃方案。

根據Scania台灣官網資料，商用電動大貨卡因年里程高，因此減碳效果優於同樣是電動車的機車、轎車與小客貨等車款。（編輯：郭無患、楊蘭軒）1130228