3月電子期金融期齊漲
2024/2/29 14:01
（中央社台北29日電）台北股市今天上漲112.36點，收18966.77點。3月電子期收974.4點，上漲1.95點，逆價差1.31點；3月金融期收1729.6點，上漲19點，正價差4.07點。
3月電子期以974.4點作收，上漲1.95點，成交1100口。4月電子期以974.6點作收，上漲1.95點，成交29口。
電子現貨以975.71點作收，上漲1.58點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差1.31點。
3月金融期以1729.6點作收，上漲19點，成交723口。4月金融期以1732.8點作收，上漲20.8點，成交1口。
金融現貨以1725.53點作收，上漲19.83點；3月金融期貨與現貨相較，正價差4.07點。實際收盤價以期交所公告為準。1130229
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