國巨去年每股賺41.8元 看庫存調整第2季底結束
（中央社記者鍾榮峰台北29日電）被動元件大廠國巨今天公布去年第4季獲利新台幣47.57億元，季減1.9%，年增14.3%，單季每股純益（EPS）11.38元，累計去年獲利174.69億元，年減23.2%，EPS 41.8元。國巨預期客戶端庫存調整在第2季底結束，供應鏈庫存水位可望漸趨健康。
國巨下午公布去年第4季度和全年度財報，去年第4季合併營收273.61億元，季減0.1%，較2022年同期減少5.1%，去年第4季稅後淨利47.57億元，季減1.9%，年增14.3%，去年第4季每股稅後純益11.38元，略低於去年第3季EPS 11.6元，優於2022年同期的9.18元。
國巨去年第4季合併毛利率34.5%，季增1.3個百分點，較2022年同期減少2個百分點，去年第4季營業利益50.75億元，營益率18.5%，季減1.2個百分點，年減2.1個百分點，去年第4季非營業項目淨收入11.6億元，主要包括外幣兌換利得4.42億元及利息淨收入4.78億元。
國巨去年合併營收1076.09億元，年減11.1%，去年稅後合併淨利174.69億元，年減23.2%，去年每股純益41.8元，低於2022年的44.22元，去年合併毛利率33.5%，年減4.5個百分點，去年營業利益204.72億元，營益率19%，年減4.9個百分點，去年非營業項目淨收入39.27億元，主要是外幣兌換利得14.71億元及利息淨收入15.86億元。
展望後市，國巨指出，整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境不確定性因素仍高，但預期客戶端庫存調整將在第2季底結束，供應鏈庫存水位可望漸趨健康，國巨持續關注市場狀況，並樂觀看待人工智慧（AI）應用營運動能及展望。（編輯：張均懋）1130229
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。