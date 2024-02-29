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新台幣走貶 壽險業1月虧轉盈稅前賺318億

2024/2/29 19:44
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（中央社記者謝方娪台北29日電）新台幣1月重挫5.66角，助攻壽險業單月避險前兌換利益達新台幣2395億元，因財務投資淨利益優於2023年同期，壽險業1月稅前淨利達318億元，相比2023年同期由虧轉盈，順利繳出開門紅。

金管會今天公布，壽險業受惠財務投資淨利益提升、產險業則因業務承保淨利益及財務投資淨利益雙雙成長，1月稅前盈餘均優於2023年同期。

其中，1月壽險業稅前淨利達318億元，年增537億元，相比2023年同期轉虧為盈；產險業稅前淨利29億元，年增17億元、增幅高達1.42倍。

合計整體保險業1月稅前淨利達347億元，年增554億元、增幅近2.68倍。

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1月新台幣貶值5.66角，讓壽險業匯兌壓力大幅減輕，在完全不避險下，整體壽險業1月有2395億元兌換利益，經過避險及提存226億元外匯價格變動準備金，壽險業1月淨匯兌影響數為負202億元，較2023年1月減少359億元。

金管會同步揭露，截至今年1月底止，壽險業淨值降至2兆2252億元，月減204億元，產險業淨值1297億元，為近21個月新高，月增19億元。合計整體保險業1月底淨值達2兆3549億元。（編輯：林興盟）1130229

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