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台股開高走低下跌30點 萬九得而復失、週線連7紅

2024/3/1 13:54（3/1 14:27 更新）
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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股今天盤中再創歷史新高，儘管高價股強勢、人工智慧（AI）族群勁揚，不過金融回檔，大盤終場下跌30.84點，收18935.93點，萬九大關得而復失。台股今天收週線，單週上漲46.74點，週線連7紅。

美國通膨報告喜憂參半，美股收漲，那斯達克指數再創新高，激勵台股今天開盤重返萬九大關，最高19041.92點，再創盤中歷史新高；盤中人工智慧（AI）族群勁揚，代表中小型股的櫃買OTC指數活潑，但金融回檔及獲利賣壓調節，終場萬九關卡得而復失。

終場加權指數收在18935.93點，下跌30.84點，跌幅0.16%，成交值新台幣3984.89億元，電子股終場翻黑小跌0.01%，金融下挫0.52%，航運股跌0.83%；AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群勁揚2.14%。（編輯：張良知）1130301

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