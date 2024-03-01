時節邁入春天 超商雙雄搶甜點療癒商機

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（中央社記者何秀玲台北1日電）時節將邁入春天，統一超旗下7-ELEVEN和全家大搶甜點商機。7-11打造音樂節品牌「高雄櫻花季」，首推出主題活動，網羅鮮食與甜點搶市；全家鎖定連年成長的抹茶風味，推出甜點和霜淇淋，有望為3月營收添柴火。

7-11打造音樂節品牌高雄櫻花季，將於3月22日起連續3天在高雄舉辦，門市首度推出主題活動，網羅鮮食與甜點等10大類、推出逾30款新品，預估帶動相關類別業績成長逾1成。

此外，7-11回歸霜淇淋市場後，近期口味也推陳出新，傳出3月將推出芋頭霜淇淋口味，對此，統一超僅回覆「敬請期待」；統一超表示，觀察到導入現做冰品的單店，平均可提升1至2成來客，後續將持續推出新口味，期待透過吸睛商品進一步吸引年輕人到店。

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根據全家觀察，抹茶風味商品銷售連年成長，其中以抹茶甜點更是受消費者喜愛，銷售成長超過5成；6日起將陸續祭出多款抹茶風味甜點及烘焙麵包搶市場大餅。

全家指出，銷售數據顯示，去年推出自有品牌抹茶霜淇淋，銷量突破300萬支；因霜淇淋溫度約落在負5度至負7度之間，為人體品嘗冰品最適入口溫度，打破過往冰品銷售的季節性侷限，今年3月春季再推抹茶口味霜淇淋，業績有望再上一層樓。（編輯：張均懋）1130301