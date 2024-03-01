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美元走揚 新台幣貶回31.6元寫逾3個月新低

2024/3/1 18:09（3/1 19:20 更新）
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新台幣兌美元1日收在31.606元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北1日電）美國最新公布的1月個人消費支出物價指數（PCE）結果喜憂參半，可能推遲聯準會降息時程，美元指數走揚，新台幣延續貶勢，今天收盤收在31.606元，貶2.9分，下探逾3個月收盤新低，台北及元太外匯市場總成交金額量縮至15.37億美元。

美國聯準會（Fed）偏好的通膨數據PCE出爐，1月PCE較去年同期上漲2.4%，漲幅較去年12月的數據減少0.2個百分點；但核心PCE（去除波動的食品和能源價格）月增0.4%，可能持續帶給聯準會須確保通膨降溫的壓力。

外匯交易員分析，通膨確實處在下行趨勢，但不足以支撐明確的降息決策，加上就業還是強勁，降息時點存在較大不確定性，美元難以全面走弱，亞幣相對承壓。

儘管台股氣勢如虹，今天盤中再次站上萬九、創歷史新高，股匯走勢卻略顯脫鉤，外匯交易員說明，債券殖利率仍處高檔，ETF買盤強勁，投信狂敲美元，力道更勝於外資匯入買超台股，因而助長新台幣貶勢。

新台幣兌美元今天以31.6元開出後，最高31.585元、最低31.646元；今天同步收週線，本週累計貶值5.1分或0.16%，週線連4黑。

展望新台幣匯率，外匯交易員分析，短線料將續呈區間偏弱格局，除非就業數據放緩，市場對於降息時間有比較明確的共識，美元指數回落之後，新台幣才有機會揚眉吐氣。（編輯：楊蘭軒）1130301

#美國
#聯準會
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