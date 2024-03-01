中小企加薪抵稅擬延10年 增僱中高齡者適用租稅優惠

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（中央社記者劉千綾台北1日電）中小企業替員工加薪租稅優惠將落日，經濟部今天預告修法草案，將再延長10年，租稅優惠除刪除啟動條件，減除率提高至150%，也新增增僱45歲以上中高齡者也可適用，盼鼓勵企業招聘中高齡人士，解決缺工荒。

中小企業發展條例3大租稅優惠條款將於今年5月19日落日，包含中小企業投資於研究發展的支出可抵減營所稅額；以智慧財產權作價入股適用緩課稅；調高基層員工的平均薪資給付水準時，可在加薪當年度營利事業所得額中，加成減除；經濟部今天預告中小企業發展條例修法草案，將再延長10年。

經濟部中小及新創企業署表示，相關租稅優惠刪除過去的景氣啟動門檻，加薪抵減及增僱員工租稅優惠提高到150%，增僱員工獎勵除了維持24歲以下青年員工增僱租稅優惠外，也增加納入45歲以上中高齡及高齡者為適用對象。

中企署官員表示，在少子化、缺工大環境下，為鼓勵中高齡人士就業，這次修法納入增僱45歲以上中高齡就業者，也可以享有租稅優惠。

至於過去適用家數不多，中企署官員說明，主因為設有景氣啟動條件為連續6個月失業率達3.78%，修法刪除景氣門檻條件，盼企業能常態化申請，也希望企業透過加薪留住人才，帶動相關產業加薪。

中企署官員表示，法案預告30天期間，將持續蒐集各界意見，之後送至行政院，盼法案能在立法院這個會期審議通過，今年加薪的中小企業，明年即可以申請享有租稅抵減；至於實際受惠家數還須與財政部確認，但預估修法後適用家數會有所成長。

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經濟部進一步說明，第35條「中小企業研發投資抵減」條文將納入有限合夥，多元鼓勵中小企業投入創新研發；第35條之1「智慧財產權作價入股緩課」也將繼續延長，促進智慧財產權流通應用，持續厚植中小企業研發量能。

經濟部表示，條文仍維持現行中小企業增僱員工後，也須同時提高企業整體薪資給付總額的規定，未來也將在子法配合訂定相關規範。（編輯：楊凱翔）1130301