金管會擬上半年赴中國金檢 鎖定風控有效性等3重點

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（中央社記者謝方娪台北4日電）走過疫情，金管會恢復海外實地金檢，據金管會規劃，希望今年上半年赴中國金檢，目前正與陸委會報備中，但實際金檢時程要視後續與中國聯繫情形而定。

金管會主委黃天牧今天赴立法院財政委員會報告業務概況，並備質詢。民進黨立委李坤城質詢時關注，近日因中國快艇闖金門海域翻覆致2死，讓兩岸關係有些緊張，金管會是否還有計畫赴中國金檢，雙方聯繫情形如何。

黃天牧答詢時表示，無論赴哪一國，要去當地實地金檢，都必須經對方監理機關同意；金管會與中國監理機關有簽署監理備忘錄（MOU），金管會亦有規劃今年赴中國金檢。

金管會檢查局長張子浩說明，今年確實有赴中國金檢計畫，目前正與陸委會報備中，若取得陸委會同意，金管會將進一步與中國聯繫。

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金管會官員表示，將在預算範圍內決定金檢家數，根據規劃，希望上半年可赴中國金檢，但仍要依後續聯繫情形而定。外界推估，此次金管會赴中國金檢家數可能落在3家左右。

金管會今年對國銀大陸地區分行辦理實地金檢，預計關注3大重點，包括國內總行是否落實對大陸地區分行監督管理、大陸地區分行財務業務情形、風控及內控有效性，透過金檢督促銀行業持續提高大陸地區分行營運健全度。（編輯：翟思嘉）1130304