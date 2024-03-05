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東元5/24董事改選 黃育仁陣營提4董事4獨董候選名單

2024/3/5 14:22
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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）機電大廠東元今年股東會將全面改選11席董事，菱光科技董事長黃育仁陣營已提出4席董事和4席獨立董事候選人名單。產業人士透露，東元最快將於3月15日、最晚4月12日前召開董事會，確定最終董事候選人名單。

東元將在5月24日召開股東會，改選7席董事和4席獨立董事共11席。產業人士指出，改革派的黃育仁陣營今年捲土重來，並已於3月3日向東元提出4席董事及4席獨立董事候選人名單，包括現任董事黃立聰、侯智元、方頌仁及新董事候選人陳良鑑，提名獨立董事4席候選人包括吳郁萱、李明萱、黃昭景、楊博閔。

據了解，東元最快將於3月15日、最晚4月12日前召開董事會，確認最終董事候選人名單，屆時公司派董事候選人名單也可望明朗。

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東元在2021年改選11席董事，會長黃茂雄陣營及董事會聯合大股東寶佳集團、華新麗華共推候選人，結果黃茂雄陣營獲得8席保住經營權，黃育仁陣營取得3席董事。之後黃茂雄和黃育仁父子陸續透過改派董事法人代表方式，淡出東元董事會。

根據東元去年第3季財報和年報資料，大股東寶佳資產管理對東元持股比重約17.45%，華新麗華持股比重10.8%，寶佳關係企業嘉源投資持股占比5.29%，菱光科技持股約2.87%，合遠國際投資占比2.36%，東光投資占比約1.5%。（編輯：張良知）1130305

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