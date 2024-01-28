家電需求轉旺 尾牙及節能補助扮推手

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（中央社記者潘智義台北28日電）農曆春節汰舊迎新，加上企業尾牙採購需求，家電業者統計消費者購買小家電以電鍋、微波爐、烤箱最多，有節能補助的空調、冰箱也呈現增溫；而近日天氣爆冷，安裝冷暖空調的需求也提升。

家電廠大同公司觀察，以大同3C為例，電鍋、電子鍋合計1月目前銷量已突破1萬台，較去年12月成長10%以上。

此外，微波爐與烤箱也是消費者年節前詢問度高、買氣旺的熱銷商品，較去年12月成長20%以上。

大同表示，近來小家電銷量成長主要來自通路零售販售的成長，主因還是在於年節料理烹調的需求，廚房烹調相關的小家電產品在1月買氣都很旺。

家電大廠聲寶指出，近日氣溫驟降，瞬間爆冷讓冷暖空調的詢問度明顯提高，且配合政策節能補助舊換新，更進一步推升買氣。

另外，聲寶表示，外購超商或飯店冷凍年菜已成為近年潮流，分量往往超過平日冰箱冷凍庫的容量，進一步讓許多民眾趁年前添購直立式冷凍櫃，做為家裡的第2台冰箱。

東元指出，看好年終獎金汰舊或添購家電的商機，其中，冰箱搭配政府的節能及汰舊換新補助，最高折新台幣5000元，近日銷售狀況相當不錯；而冰箱、洗衣機在過年前也見到銷售熱度升溫。

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此外，企業年終尾牙抽獎採購需求，也是歷年農曆年前家電熱銷的原因之一。大同指出，今年受天氣轉冷影響，尾牙批量採購的部分以烘碗機、火烤兩用電火鍋、熱水瓶與電磁爐銷售表現較亮眼，銷量較去年同期都有1倍以上的成長。

家電業者看好節能補助將直接帶動今年第1季商品銷售，經濟部為鼓勵更多業者加入淨零減碳行列，今年持續投入10億元，提供商業服務業汰換節能補助，2月起開放申請，除既有的照明及空調，今年新增電冰箱、瓦斯爐及冷凍櫃等設備，補助上限更拉高至50萬元，新增項目也成家電業者力推的產品。（編輯：張良知）1130128