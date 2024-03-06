美股終場盡墨 法人：台股短線漲多進入震盪

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（中央社記者賴言曦台北6日電）美國股市5日在蘋果等主要科技股拖累下收低，寫下3週來跌得最慘的一天。法人分析，台股短線漲幅大，後續可能進入震盪整理，若個股財報表現不錯，則有機會表現，另市場持續關注美國聯準會利率決策動向。

美國科技股5日表現不振，其中蘋果股價因iPhone在中國銷售下滑，大跌2.8%，牽動美股5日終場收低。

道瓊工業指數下跌404.64點或1.04%，收38585.19點，標準普爾指數下滑52.30點或1.02%，收5078.65點，那斯達克指數重挫267.92點或1.65%，收15939.59點，費城半導體指數大跌102.134點或2.05%，收4879.832點。

台股昨天創高，終場上漲81.61點，收在19386.92點，加計盤後交易成交值為新台幣4235.21億元。

觀察台股產業動向，台北國際自行車大展今天登場，自行車產業的高庫存去化情形備受關注；另包含佳世達、研華、敦陽科、中美晶、環球晶等企業今天也將召開法人說明會。

法人分析，台股短線漲幅已大，預估將進入震盪整理，由於近期進入上市櫃公司財報發布高峰期，財報表現不錯的個股有機會表現。

法人指出，市場當前最關注的還是美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）6日和7日即將出席美國國會聽證會，闡述半年度貨幣政策報告，且美國8日也將公布2月非農就業報告，相關數據成為觀察Fed後續貨幣政策動向的重要指標。（編輯：張均懋、郭無患）1130306