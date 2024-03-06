弘塑健策同創新天價 台股黑翻紅現17千金

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（中央社記者張建中新竹6日電）設備廠商弘塑股價表現強勁，早盤突破1000元大關，最高達1050元，健策跟進以1030元同創新天價，雙雙躋身「千金股」之列，台股出現「17千金」，台股也由早盤跌逾百點逆轉翻紅。

人工智慧（AI）需求強勁，促使先進封裝產能供不應求，台積電今年先進封裝CoWoS產能計劃倍增，市場看好設備廠弘塑營運可望受惠。

隨著設備開始陸續交機挹注業績，弘塑今年1月營收新台幣3.2億元，月增23.36%，年增29.34%。此外，弘塑旗下化材廠添鴻擴產效益也將逐步顯現，為未來營運注入成長新動能。

弘塑不僅營運前景受到矚目，還新納入指數編纂公司MSCI（明晟）全球小型指數成分股，龍年開紅盤以來外資及投信買多賣少，累計共買超逾1500張，並推升弘塑股價急遽走高。

弘塑今天延續強勁走勢，早盤突破1000元大關，達1050元，創新天價，台股再現「16千金」；而健策盤中急漲突破千元關卡，達1030元，跟進成為第17檔千金股，鈊象今天盤中最高960元，台股「千金股」陣容不排除有機會進一步壯大。（編輯：張良知）1130306