工業電腦廠2月營收 樺漢寫21個月低點神基年減近5%

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（中央社記者吳家豪台北6日電）工業電腦廠樺漢今天公布2月合併營收新台幣85.36億元，因農曆春節長假導致工作天數減少，整體營收月減27.16%，年減10.35%，寫下近21個月低點；累計今年前2個月營收202.56億元，年增10.29%。

展望2024年，樺漢發布新聞稿表示，人工智慧（AI）、全球雲端高速運算、半導體、電動車等市場持續蓬勃發展，帶動全球政府與企業資本支出，樺漢樂觀看待人工智慧物聯網（AIoT）智慧製造解決方案、新能源整合方案等設備與服務加速導入，將有助樺漢集團保持強勁的接單動能。

強固型工業電腦廠神基同樣受到工作天數減少影響，今天公布2月合併營收24.64億元，月減25.67%，年減4.97%；累計今年前2個月營收57.8億元，年增12.32%。

神基董事長黃明漢1日出席法人說明會，預估今年強固電腦業務持續雙位數成長，綜合機構件與車用業務將個位數成長；神基AI應用未來將聚焦製造業、虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）應用、車牌辨識等3大領域。（編輯：楊凱翔）1130306