神基：強固電腦今年拚雙位數成長 台灣越南將擴產
2024/3/1 21:10
（中央社記者吳家豪台北1日電）強固型工業電腦廠神基今天舉辦法人說明會，董事長黃明漢看好今年強固電腦業務持續雙位數成長，綜合機構件與車用業務將個位數成長；因應今年規劃在台灣及越南擴產，資本支出將增加到新台幣8億至12億元，高於去年約5億至7億元。
黃明漢說，去年神基在歐洲和美國都拿下強固電腦新專案，涵蓋交通、電信等領域，推升去年相關業績年增雙位數百分比，略優於預期。今年強固電腦展望樂觀，看好業績將年增8%至15%，續拚雙位數成長。
受全球個人電腦（PC）市場衰退影響，神基綜合機構件業務去年衰退約1成。黃明漢表示，隨著人工智慧（AI）應用增加，神基筆記型電腦相關產品有望在下半年回溫，預估綜合機構件業務今年將成長個位數。
針對AI強固電腦布局，黃明漢指出，未來神基會聚焦3大領域，包括製造業、虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）應用、車牌辨識。由於客戶還沒充分理解AI應用，相關商機預期明年開始逐步發酵。
神基去年第4季合併營收新台幣89.74億元，季減1%；營業利益10.43億元，季減15%；歸屬母公司稅後淨利8.57億元，季減22.2%；每股盈餘1.41元。
神基2023年合併營收約347.93億元，年增7%；營業利益39.67億元，年增28%；因業外收入大增，歸屬於母公司稅後淨利達37.45億元，年增46%；每股盈餘6.17元，創歷年次高。（編輯：楊蘭軒）1130301
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