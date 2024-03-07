研調：全球半導體今年營收增20% 儲存、資料中心旺

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（中央社記者張建中新竹7日電）研究機構國際數據資訊（IDC）預估，今年全球半導體營收可望回升至6302億美元，將成長20%。其中，儲存市場將是成長最強勁市場，增幅達52.5%；資料中心市場次之，將成長45.4%。

IDC今天舉行全球半導體2024市場展望線上研討會，IDC全球半導體研究集團副總裁莫拉萊斯（Mario Morales）表示，半導體市場產能利用率逐步改善，2023年底長期庫存調整結束，一些關鍵需求已恢復穩定平衡供應。

莫拉萊斯指出，2023年全球半導體營收5251億美元，減少12.1%，預期隨著產業庫存調整問題消除，及記憶體市場復甦，2024年全球半導體營收可望回升至6302億美元，成長20%，2025年將再成長14.4%。

莫拉萊斯說，在人工智慧（AI）裝置、運算基礎設施、汽車、高頻寬記憶體（HBM）和小晶片的驅動下，2029年半導體營收可望逼近1兆美元規模，2032年將成長至超過1兆美元。

他指出，儲存市場今年可望成長52.5%，資料中心市場將成長45.4%，通訊市場成長13.5%，物聯網市場成長6.8%，汽車市場成長6.5%。

莫拉萊斯表示，記憶體供應商以獲利為當前營運要務，帶動記憶體價格揚升，預期今年記憶體市場可望彈升57.3%，2025年將再成長13.8%。

莫拉萊斯指出，AI基礎設施投資將快速成長，預估2022年至2027年複合成長率達35.7%。隨著人工智慧的採用，個人電腦和智慧手機銷售將穩定成長。

至於中國市場，他說，今年上半年中國市場依然疲弱；此外，地緣政治將為中國供應鏈和半導體營收成長帶來風險。（編輯：張良知）1130307