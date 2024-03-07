台股開高震盪漲194點 收19693點續創新高

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（中央社記者何秀玲台北7日電）美股收紅，台積電今天再度跳空走高，盤中創下769元新高，激勵台股今天開高震盪，最高攻至19794.57點，終場上漲194.07點，收在19693.52點，漲幅1%，指數再創盤中與收盤新高，成交值新台幣5046億元。

台積電開盤上漲20元，以755元開出，盤中買氣湧現，創下769元新天價，終場收在760元，上漲25元，漲3.4%。

AI概念股漲多修正，緯創終場下跌2.93%，廣達、技嘉分別下跌2.43%、0.97%。散熱雙雄奇鋐、雙鴻今天開高走低，奇鋐收在599元、跌幅4.92%，雙鴻收在591元、跌幅5.89%。（編輯：張良知）1130307

台積電續強 台股漲194點續創新高

（中央社記者何秀玲台北7日電）美國聯準會主席鮑爾在國會聽證會的發言，強化市場對今年降息預期，帶旺美股4大指數收漲，激勵台股今天早盤漲250點，指數終場上漲194.07點，收在19693.52點，成交值新台幣5046億元。

大型電子權值股台積電仍是今天台股盤面焦點。台積電ADR今天漲近5%，衝上歷史新高價位，盤面上，台積電開盤上漲20元，以755元開出，盤中買氣湧現，終場收在760元，上漲25元，漲3.4%；聯發科終場收1230元，上漲40元，漲幅3.36%。

散熱雙雄奇鋐、雙鴻則開高走低，奇鋐收在599元，跌幅4.92%，雙鴻收在591元，跌幅5.89%。

折疊機概念股兆利、新日興及富世達走強。兆利漲停，新日興上漲0.69%，富世達上漲5.51%。

電子類股指數盤中震盪，扮演多頭火種，終場上揚1.51%；半導體指數開高走高，盤中上揚3.09%，終場上揚2.91%；金融類股指數終場上揚0.59%。

法人指出，明天美國將公告最新就業報告，下週公布最新CPI，攸關Fed利率決策，台股連續大漲後，指數接近2萬整數心理關卡，未來幾天可觀察是否有機會攻上2萬點。（編輯：黃國倫）1130307