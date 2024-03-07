正新自行車胎接單回溫 今年營運審慎樂觀

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（中央社記者賴言曦台北7日電）輪胎廠正新今天在台北國際自行車展推出最新的高性能永續材料自行車胎。談到市況，董事長陳榮華指出，目前接單回溫，今年自行車胎市況看好，中國全鋼絲卡車胎（TBR）因很多廠商退出競爭，帶動正新業務表現，今年整體營運審慎樂觀。

正新今天在自行車展舉辦永續材料發布會，攜手國際中橡、福懋興業與立安東化工等企業，推出最新研發的高性能永續材料自行車胎。

陳榮華指出，正新將持續擴大運用永續材料，預計今年自行車胎永續材料占比將達9成，使用永續材料製成的自行車胎已打入捷安特、美利達等品牌，今年自行車胎市況看好，整體接單狀況已經回溫。

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陳榮華表示，汽車、機車胎市場趨勢也不錯，與國際汽車大廠BMW的新合作將在近期揭曉；TBR部分，雖然中國內需疲弱，但正新受影響程度不大，主要是很多廠商退出競爭，帶動正新在中國的TBR業務；今年另出貨軍用車胎，整體來看，今年市況審慎樂觀，可望優於去年。

稼動率方面，正新副總經理羅永勵表示，印度、印尼廠目前稼動率滿載，目前印尼廠日產能約3萬條，今年將進一步擴大至4萬條；印度廠今年目標從日產能1.7萬條拉高到2.5萬條。（編輯：張均懋、張良知）1130307