佳必琪搭AI風潮 1月賺1.18億年增778%

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）佳必琪的高頻、大電流連接線，應用在AI伺服器、5G傳輸等高端領域，間接搭上熱門的AI風潮，公司最近1個月股價狂飆，今天公告1月自結稅後純益新台幣1.18億元，較去年同期大幅成長778%，換算單月每股純益0.79元。

佳必琪本週剛公布去年財報，全年營收49.62億元，年增14.3%，創下近8年新高；稅後純益6.35億元，年增率更高達 44.4%，改寫歷史新高，換算每股純益5.2元，大賺半個股本。而佳必琪董事會也通過每股擬配息4.2元，股利配發率達80.7%。

股利、獲利同步創高，激勵佳必琪近期股價狂飆，從2月初股價不到80元，到昨天盤中最高衝上119元，短短1個月波段漲幅近5成。今天終場股價收在113元，下跌3元。

佳必琪主管表示，AI人工智慧、5G帶動高頻、大電流產品出貨，推升公司營運表現。另外在智能連結產業方面，佳必琪也打入電競領域，拿下電競繪圖卡PCIe 5.0的訂單，挹注新動能。

另外傳統的遊戲機、相機等消費性電子穩定回溫，工業、車用也順利拿下電動農耕機、AGV搬送機器人等訂單，公司整體營運展望偏正向。（編輯：楊凱翔）1130307