鮑爾放鴿亞幣振奮 新台幣放量走升收31.536元

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）美國聯準會主席鮑爾放鴿，美元應聲走弱，亞幣得以揚眉吐氣、全面走升，台灣今天股匯雙漲，新台幣兌美元收盤收31.536元，升3.9分，台北及元太外匯市場總成交金額18.05億美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會聽證會表示，預計今年會降息。雖然他也提到，尚無法確定抗通膨進展，但市場正面解讀，美股四大指數齊揚，美元指數下挫。

外匯交易員表示，鮑爾發言強化市場對今年降息的預期，美元指數走弱、亞幣同步反彈，而台股持續攻高，外資匯入並買超台股，均激勵新台幣走勢。

新台幣兌美元今天以31.52元開出，一度衝破31.5元、最高升抵31.475元，不過美元買盤湧現，匯價又被壓回31.5元價位，終場收在31.536元，但仍順利終止連2黑。

根據央行統計，鮑爾放鴿後，美元指數今天下挫0.43%，亞幣士氣高昂，日圓大漲1.07%，韓元上漲0.27%，新台幣升值0.12%，人民幣微升0.01%。

外匯交易員表示，鮑爾談話符合市場預期，但更明確的降息訊號仍需數據支撐，美國週五公布的非農數據相當關鍵，在局勢明朗之前，新台幣缺乏新的動能，還是會延續區間整理格局。（編輯：潘羿菁）1130307