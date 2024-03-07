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市場靜待美公布就業數據 亞股走勢不一

2024/3/7 18:56
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（中央社香港7日綜合外電報導）隨著美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示今年將開始降息後，投資人試圖評估聯準會的利率動向，亞洲股市今天走勢不一。

法新社報導，市場焦點也在美國明天將公布的就業數據；近來一連串正向數據顯示勞動市場依然強勁，但似乎趨於放緩。

鮑爾昨天在外界關注的國會證詞中提到，政府平抑通膨至聯準會目標2%的進展，並表示借貸成本可能因此調降。

鮑爾提醒，抗通膨戰爭尚未結束。投資人則預期聯準會6月將採取首次降息行動。投資人原本預期3月降息，卻因上月強勁的通膨數據而落空。

鮑爾的證詞帶動華爾街三大指數走高，亞洲股市今天未能維持這股動能，延續美股漲勢。

儘管中國公布1-2月出口數據超乎預期強勁，香港和上海股市終場仍收低。港股恆生指數收挫1.3%，來到16229.78點。上海綜合股價指數收跌0.4%，來到3027.40點。

東京股市則因日圓匯價走強拖累而下跌。日股基準日經指數收跌1.2%，來到39598.71點。

至於其他亞股，新加坡和馬尼拉股市皆收跌，雪梨、威靈頓、首爾、台北、雅加達股市則收高。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130307

#法新社
#鮑爾
#聯準會
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