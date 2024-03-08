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台股閃現2萬點續創新高 新台幣連2升收31.438元

2024/3/8 18:29（3/8 18:45 更新）
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圖為新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北8日電）台股今天盤中衝上2萬點，終場也續創歷史新高，匯市今天同步走揚，新台幣兌美元今天收在31.438元，升9.8分，連2升，創下近3週新高，台北及元太外匯市場總成交金額為16.845億美元。

台股今天早盤指數爆量強彈371點，衝至20065.5點歷史新高，不過隨後震盪；台股終場上漲91.8點，收在19785.32點，雖然2萬點得而復失，台股收盤價仍續創歷史新高。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超406.88億元。

外匯交易員表示，台股今天開盤大漲，匯市開盤則缺乏買盤，推動新台幣一度升值逾1角，不過今天整體買賣力道相當，外資早上偏向匯出、午後反手匯入較多。

新台幣兌美元今天開盤價為31.48元，最高31.422元、最低31.52元，最後收31.438元；新台幣本週累計升值1.68角或0.53%，週線終結連4黑。

展望新台幣走勢，外匯交易員表示，須觀察美國今天晚間即將公布的非農就業數據，以及接下來消費者物價指數（CPI）與美國聯準會（Fed）決議等，相關數據都可能牽動美國降息時點提前或是延後，預料新台幣短期可能在31.2元到31.6元間震盪整理。

根據中央銀行臉書截至下午4時統計，美元指數下跌0.37%，主要亞幣則全面走揚，韓元升0.84%、新台幣跟新加坡幣皆升0.31%、人民幣升0.13%、日圓升0.04%。（編輯：楊蘭軒）1130308

#中央銀行
#台股
#美國
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