台積電拉回修正 台股19700點震盪
2024/3/11 10:57（3/11 11:27 更新）
（中央社記者張建中台北11日電）台股上下震盪169點，最低下探19659.57點，最高達19828.7點，盤中多在19700點附近震盪。台積電今天股價走弱，影響電子類股及大盤走跌，汽車和觀光類股相對強勢。
至10時43分，台股加權指數下跌85.12點，達19700.2點，成交值新台幣2267億元。
美股主要指數8日收低，道瓊工業指數下跌68.66點，那斯達克指數下挫188.27點，台積電美國存託憑證（ADR）也出現回檔走勢。台積電今天股價同步走跌，盤中最低達764元，重挫20元，市值跌破20兆元關卡，影響大盤約163點。
聯發科及信驊等高價股紛紛走跌，鴻海走勢相對強勢，最高達108元，上揚2.86%。人工智慧（AI）概念股走勢分歧，緯創盤中勁揚8.6%，緯穎開高震盪走跌。電子股指數下跌約0.9%。
傳統產業股漲跌互見，食品、汽車及觀光類股表現相對強勢，類股指數上揚逾1%；水泥、鋼鐵、橡膠類股指數下跌，表現相對疲弱。（編輯：張良知）1130311
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