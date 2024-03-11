台糖首座銀髮宅招標 年租金調降且前兩年享折扣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北11日電）台糖興建的「台南崇賢銀髮住宅」規劃交由專業團隊經營，台糖今天表示，為減輕業者初期投資，將年租金調降為新台幣2500萬元，且前兩年租金享折扣，有意經營的業者需在28日上午9時前遞出投標文件。

因應台灣即將邁入超高齡社會，台糖選定鄰近台南市東區巴克禮公園的基地，興建首座銀髮住宅。

台糖透過新聞稿說明，該住宅共有103間房間，房型含括套房、1房及2房等多元房型，並附設合院中庭、多功能活動空間、體適能室、茶水交誼廳、保健中心及長青教室等多功能共享空間，以增進居住者的活動及社交場域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，該住宅鄰近台南崇德商圈、文化中心及台南火車站等民生重要設施，且步行3至5分鐘即可抵達市立醫院，生活機能完善，符合中高齡者居住需求。

台糖表示，為鼓勵有意團隊勇於投入，祭出調降年租金，以及第一年打8折、第2年打9折的折扣優惠，以協助業者減輕初期建置成本。相關招標文件已公告上網，歡迎有意願經營的廠商於28日上午9時前提交營運計畫及應備文件至指定信箱，後續將由台糖辦理資格審查及評選作業。（編輯：蘇志宗）1130311