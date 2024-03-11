更多編輯台推薦新聞：
西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄軍圍攻馬立波紀錄片奪奧斯卡 烏克蘭導演：願以獎項換取沒有戰爭
首頁 / 證券

歐美淡季 巨大、美利達2月營收較去年同期大減

2024/3/11 18:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北11日電）自行車大廠巨大今天公布2月合併營收新台幣41.43億元，較去年同期減少27.19%，1至2月合併營收89.38億元，年減22.4%。美利達統計，2月合併營收15.82億元，年減41.4%

巨大透過新聞稿說明，2月代工業務及自有品牌業務都較去年同期下降，主因歐美市場去化庫存持續調整，第1季為傳統銷售淡季。

巨大指出，中國內銷市場因農曆春節假期以及冬季氣候不佳，影響銷售表現。

美利達統計，2月合併出貨6萬7248台，年減30.8%；2月合併營收15.82億元，年減41.4%。1至2月合併出貨14萬1999台，年減17.2%，1至2月合併營收31.56億元，年減36.7%。

美利達表示，2月仍屬歐美市場淡季，3月以後出貨量逐步增加，看好後續歐美庫存去化，營收成長。

美利達指出，雖然中國市場受2月春節工作天數少影響，但2月營收仍年增29.5%，1至2月營收更年增逾8成，銷售台數年增34%；不過歐美市場占整體營收占比較高，所以2月整體的合併營收仍較去年同期大減。（編輯：楊凱翔）1130311

#中國
#巨大
#美利達
#歐美
#自行車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.243