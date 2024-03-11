歐美淡季 巨大、美利達2月營收較去年同期大減

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（中央社記者潘智義台北11日電）自行車大廠巨大今天公布2月合併營收新台幣41.43億元，較去年同期減少27.19%，1至2月合併營收89.38億元，年減22.4%。美利達統計，2月合併營收15.82億元，年減41.4%

巨大透過新聞稿說明，2月代工業務及自有品牌業務都較去年同期下降，主因歐美市場去化庫存持續調整，第1季為傳統銷售淡季。

巨大指出，中國內銷市場因農曆春節假期以及冬季氣候不佳，影響銷售表現。

美利達統計，2月合併出貨6萬7248台，年減30.8%；2月合併營收15.82億元，年減41.4%。1至2月合併出貨14萬1999台，年減17.2%，1至2月合併營收31.56億元，年減36.7%。

美利達表示，2月仍屬歐美市場淡季，3月以後出貨量逐步增加，看好後續歐美庫存去化，營收成長。

美利達指出，雖然中國市場受2月春節工作天數少影響，但2月營收仍年增29.5%，1至2月營收更年增逾8成，銷售台數年增34%；不過歐美市場占整體營收占比較高，所以2月整體的合併營收仍較去年同期大減。（編輯：楊凱翔）1130311