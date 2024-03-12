蔡總統籲企業替員工加薪增福利 達到留才及穩經營

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（中央社記者劉千綾台北12日電）總統蔡英文今天出席商總新春聯誼時表示，面對淨零轉型、通膨等挑戰，政府已做好準備，透過推動基礎建設，提升產業競爭力，也盼業界響應基本薪資調升政策，為員工加薪、提升福利，達成留才、穩定企業經營目標。

商總113年新春聯誼晚宴今天晚間登場，蔡總統、行政院長陳建仁、立法院長韓國瑜、經濟部長王美花、內政部長林右昌等部會首長出席與會。

蔡總統致詞表示，商總作為業界和政府間的橋樑，近年持續深化國際交流，去年和波蘭全國總商會簽署合作備忘錄（MOU），替台灣企業開拓國際市場和商機。

蔡總統表示，面臨淨零轉型、全球通膨等挑戰，政府已經做好準備，近年透過推動基礎建設，提升整體國力，台灣的世界競爭力排名上升到全球第6，經濟也持續穩健成長，台股在農曆年後更是屢創新高。

她說，業界響應政府調升基本薪資的政策，為員工加薪、提升福利，不僅替產業留才，也能穩定企業的經營。

蔡總統表示，政府會努力持續和世界各國合作，替業界創造更優良的發展環境，擴大對外開放、推動自由貿易，讓台灣的產業大步走向世界。

商總理事長許舒博致詞表示，疫情解封後，帶領服務業拓展國際市場，與阿根廷、韓國、烏拉圭、波蘭及立陶宛等國商業團體簽署MOU；此外也籌組食品經貿拓銷團，前往韓國、捷克、波蘭、立陶宛及澳洲，與當地通路商洽談，達成媒合超過千萬美元訂單佳績。

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許舒博說，目前商總會員數有159家，即將邁入160家，幾乎全台百工百業都是商總的會員。112年全台總就業人數達1158萬人，其中服務業占比最高，約700萬人，超過6成，並創造GDP約13.8兆元，占整體GDP約61%。

許舒博表示，沒有企業就沒有勞工，也沒有稅收，政府就無法運作，所有的社會福利都來自於稅收，工商企業發展對國家安定至關重要，盼持續與各部會共同努力，創造優質的經商環境。（編輯：潘羿菁）1130312