AFTEE：5招強化風控 攜手中華電攔阻高風險交易

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（中央社記者謝方娪台北12日電）外界憂心先買後付恐讓青年掉入債務漩渦，AFTEE先享後付表示，採5大面向強化風控，其中包括與中華電信合作，透過外部信用評估及數據比對強化攔阻高風險交易，並加強系統帳號檢測預防不當使用，讓呆帳率維持1%以下。

近年在國外盛行的先買後付（Buy Now Pay Later, BNPL）風潮吹進台灣市場，但近期有網紅憂心先買後付無卡分期消費利率高，恐讓無數貸款族及大學生陷入難以翻身的負債漩渦，引起討論。

在台灣推出「AFTEE先享後付」的恩沛科技總經理角元友樹今天在媒體見面會表示，根據內部數據，AFTEE使用者以30至39歲女性為大宗，占比達19.36%，其次是40至49歲女性，占比17.65%，整體而言，30至49歲男女性使用者總占比達6成，29歲以下僅25.71%。

角元友樹觀察，歐美先買後付主要提供無償分期，導致用戶容易超額使用，但恩沛經營亞洲市場，會透過分期利率限制及額度限制進行風控，就他觀察，在台灣市場，先買後付對年輕人有負面影響的事件發生頻率遠遠低於歐美。

目前AFTEE會員數已達130萬人、合作商戶數逾3100家，今年目標為會員數突破190萬人、合作商戶數突破3600家，今年交易總額成長率目標設定為180%。

角元友樹指出，現階段主要以拓展亞洲業務為主，恩沛在日本為市占率第一的先買後付品牌，在海外第一站選定台灣、第二站選定越南，後續規劃深入東南亞國家，其中印尼、泰國及菲律賓為目前考慮發展的地區。

為強化風險控管，AFTEE除了利用大數據資訊分析財務風險提供客製化額度、依使用者還款情形進行動態額度管理、落實充分告知外，已新增導入中華電信信用評等及預防不當使用等2大風控機制。

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角元友樹提到，AFTEE透過與中華電信數據合作、進行外部信用評估，可視情形管理交易或調整額度，預先阻斷高風險交易。他並透露，AFTEE也有和國內其他電信業洽談中，希望探索更多合作可能。

AFTEE另一道新設風控機制則是加強系統帳號檢測，預防使用者出現額度兌現、複數帳號串連等不當利用，同時針對特定類型商家調整管理邏輯、使用限制，以加強維護交易安全。（編輯：楊凱翔）1130312