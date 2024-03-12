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泰山擬於股東會改選 兩獨董持反對意見

2024/3/12 22:53
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（中央社記者何秀玲台北12日電）泰山今天公告，董事會討論擬於今年股東會全面改選董事案，兩位獨董黃慧萍與蕭勝賢持反對意見，兩人認為去年5月31日才改選董事，任期不到一年，旋即又改選，不利於公司治理，這也讓泰山經營權再掀波瀾。

泰山經營權去年變天，進行董事改選，由龍邦入主成為公司派；泰山9席董事分為3派，公司派（龍邦）4席董事包括劉偉龍、韓泰生、劉煌基、楊文慶和一席獨董蕭勝賢，共5席，席次過半。

市場派（詹家）有兩席董事包括陳諾樺、王添盛、一席獨董黃慧萍，共3席；再來則是詹晉嘉派，拿下一席獨董陳威宇。

公司治理專家表示，去年龍邦是以過半股權名義，召集泰山的股東臨時會，並提出全面改選董事，入主泰山拿下經營權。本次董事會只要有過半董事通過議案即可改選，龍邦目的要是拿下詹家3席董事，不過詹家仍可提出假處分反制。

獨董黃慧萍的反對意見，提到上市櫃公司非單一股東，股東股權變動隨時可見，不應某一股東股權變動，恣意以此作為要求全面改選的藉口，推翻前次股東會選任董事的結果，罔顧其餘股東權益，有礙公司穩定經營。

蕭勝賢也認為，「全面改選」實無必要，且可能損害現任董事及小股東之權益，因此無法贊同此案。

值得一提的是，公司派提出在今年股東會全面改選董事，該陣營的獨董蕭勝賢卻提出反對意見，被業界解讀為從公司派倒戈為市場派，詹家在不改選的情況下，等於握有4席。另外，目前兩獨董持反對意見的此則公告，在截稿前並未取得泰山發言人回應。（編輯：楊凱翔）1130312

#泰山
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