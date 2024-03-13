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媒體議價擬立法 Google：會遵循在地法規

2024/3/13 19:06
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（中央社記者吳家豪台北13日電）跨黨派立委支持媒體議價法立法，擬要求數位平台付費使用媒體新聞內容。Google台灣新聞合作夥伴關係負責人陳漢隆今天說，Google並未直接使用新聞內容，但也表示，如果台灣未來進行相關立法，Google會遵循在地法規。

陳漢隆今天出席媒體交流會表示，去年Google成立台灣新聞數位共榮基金，已與各媒體充分溝通過，協助推動媒體創新與轉型。Google委託數位經濟暨產業發展協會（DTA）執行共榮基金，有關遴選及如何補助，Google都不會干預。

儘管澳洲已制定媒體議價法，加拿大也通過線上新聞法，但陳漢隆認為，各國情況都不太一樣，就台灣而言，媒體最在意的是如何推動創新與轉型。

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Google去年推出台灣新聞數位共榮基金，3年內將挹注新台幣3億元協助新聞產業，開放所有台灣新聞媒體申請提案，再由數位經濟暨產業發展協會審定、核發經費。

台大新聞研究所教授林照真日前表示，Google台灣新聞數位共榮基金首年補助的對象，雖有17家媒體，但還有5家科技公司和1所大學系所，可見共榮基金和補償新聞著作權無關，喊話Google仍須面對使用媒體內容卻未付費的議題。（編輯：黃國倫）1130313

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